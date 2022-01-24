Akça Hatun'un gerçek babası kimdir? Akça Hatun tarihte kimin kızı?

Sultan Alpaslan'ın hayatını ve başarılarını anlatan dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 10. bölümü ile ekrana gelecek. Sultan Alparslan'ın hayatı ve eşleri de merak konusu oldu. 2 evlilik yapan Sultan Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun diğer adıyla Aka Hatun'dur. Peki Aka Hatun'un babası kimdir, Aka Hatun'un babası Hasan nasıl öldü?

Abone ol

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 10. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Akça Hatun'un , Kekavmenos’a “Baba demesi şok edecek. Peki Akça Hatun'un gerçek babası kimdir, Aka Hatun kimin kızı? Pazartesi günleri ekrana gelen dizinin Akça Hatun karakteri merak edildi. Akça Hatun karakterine Fahriye Evcen hayat veriyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun hakkında bilgiler...

Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun kimdir?

Akça Hatun tarihte Aka Hatun ismiyle biliniyor. Aka Hatun, Selçuklu Devleti’nin ikinci Sultanı Alparslan’ın ilk eşidir. Tarihi kaynaklarda Aka Hatun’a ilişkin detaylı bilgiler yer almıyor. Alparslan, Aka Hatun’un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiş. Dizide Akça Hatun, küçük yaşta Bizans tekfuru tarafından kaçırılmış bir Türk kızıdır. Selçuklu’ya düşman olarak yetiştirilen Akça Hatun’un annesi ölmüştür. Babası Hasan ise yaşıyordur ancak kızının hayatta olduğunu bilmiyordur.

10. bölümde neler olacak:

Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça’yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Akça’nın, Kekavmenos’a “Baba!” hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan’a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi?

Alparslan’ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal’ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal’ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?

Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ’u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ’a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans’ın karargah için yeni planları ne olacak?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin konusu nedir: Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alacak. Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Çağrı Bey'in oğlu olan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in yerine geçmiştir. Türkler'in Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişini gerçekleştiren sultandır. Bizanslılara karşı yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır.

Eşleri: Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın eşleri Aka Hatun, Seferiye Hatun'dur.

Çocukları: Sultan Alparslan'ın çocukları ise Muizzeddin Melikşah Tacüddevle Tutuş İzzeddin Arslan Argun Böri Bars Tuğrul Ayaz Togan Arslan Tekiş Ayşe Züleyha Fülane Hatun'dur.

Fahriye Evcen kimdir: 4 Haziran 1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, Almanya’da dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir.

Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.

Tarihte Akça Hatun kimdir: Akça Hatun bilinen diğer adıyla Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşi. Sultan Alparslan Akça Hatun sonrası bir evlilik daha gerçekleştirmişti. Bu iki evlilikten toplamda Sultan'ın 12 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarının isimleri şöyle;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun