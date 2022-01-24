Sedef Kabaş kimlere nasıl destek verdi? Cem Küçük tek tek açıkladı

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözlerini kaleme alan yazar Cem Küçük, "FETÖ’nün en büyük kumpaslarından MİT tırları olayında FETÖ’ye destek veren Sedef Kabaş’tı. Fuat Avni’yle kankalığı ayrı bir soru işareti" dedi.

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Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Tele 1 ekranlarında CHP'li vekillerin de olduğu programda Kabaş'ın Erdoğan'ı hedef alan ifadelerini, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Sedef Kabaş hem suç işliyor hem de bilerek toplumu geriyor" başlıklı köşe yazısında değerlendirdi.

Geçmişte Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay hapis cezası aldığını hatırlatan Küçük, buna rağmen Kabaş'ın zerrece akıllanmadığını belirterek, "Zoru görünce de "O bir Çerkez atasözü" diyor." dedi.

"Mahkemede süt dökmüş kedi"

Kabaş'ın mahkemedeki “Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım" açıklamasına değinen yazar, "İnsan az mert olur! Sonra polis ve savcının karşısında süt dökmüş kediye dönüyorsun." ifadelerine yer verdi.

DEAŞ saldırısı tweeti ve FETÖ MİT tırları kumpası

Kabaş'ın 17-25 Aralık’ta FETÖ’cüleri aleni desteklemiş biri olduğunu savunan yazar, eleştiri oklarının hedefindeki ismin geçmişte tartışılan açıklamalarını köşesine taşıdı:

"Zaman ve Bugün TV’nin en büyük destekçisiydi... Sultanahmet Meydanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı sonrası da Sedef Kabaş, terörü destekleyen tweetler atmıştı: “İstanbul'da patlama. Terör adım adım. İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" ifadelerini kullanmıştı. FETÖ’nün en büyük kumpaslarından MİT tırları olayında FETÖ’ye destek veren Sedef Kabaş’tı. Fuat Avni’yle kankalığı ayrı bir soru işareti... İşte savundukları Kabaş bu. "

Sedef Kabaş ne demişti?

Tele 1'de yayınlanan programda gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”