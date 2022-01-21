Gurbette cezaevine girince Toros'u köyde unuttu 1998 model Renault Toros SW sadece 883 km'de
Almanya'da cezaevinde 13 yıl hapis yatan gurbetçi vatandaş, sıfır satın aldığı 1998 model Renault Toros SW'yi Aydın'ın bir köyünde samanlıkta unuttu.
"Sekiz Silindir" adlı Youtube kanalı, kilometre cimrileri serisinde yine çok şaşırtıcı bir otomobilin hikayesini paylaştı. 24 yıllık Renault Toros SW'nin kilometresini duyanlar inanamıyor. Sadece 883 kilometredeki arabayı görenler adeta büyüleniyor.
Samanlıkta köyde unutulan Toros'un hikayesini şu anda sahibi olan otomotiv galerisi sahibi Yaşar Bey anlatıyor: "2020 yılı şubat ayında bu aracı benim akrabam vasıtasıyla Almanya'da ikamet eden gurbetçi vatandaşımızdan aldık. Benim yeğenim bu kişiyle tanışıyor. Aydın'ın bir köyünde böyle aracının olduğunu zamanında aldığını ve unuttuğunu söylüyor.
Benimle irtibata geçiyorlar. Ben de arkadaşları yönlendirdim. İki katlı bir binanın samanlıkta teslim alıyorlar. Araç jantlara oturmuş lastikler tellerine kadar oturmuş, o kadar araç toz içindeydi ki içini kilometreyi göremiyoruz. Örümcek ağları sarmış, arkadaşlar da o an değerini anlayamamış.
Başka bir gurbetçi antika koleksiyonu içi satın aldı: Yine Almanya'da bir arkadaş internette ilanı görüyor. Bu araç için özel konteyner yaptırıyor. Bu aracı çekiciyle Almanya'ya götürecek. Kendisi antikacı 6-7 tane aracı olduğunu söyledi bize."