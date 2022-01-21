Gurbette cezaevine girince Toros'u köyde unuttu 1998 model Renault Toros SW sadece 883 km'de

Samanlıkta köyde unutulan Toros'un hikayesini şu anda sahibi olan otomotiv galerisi sahibi Yaşar Bey anlatıyor: "2020 yılı şubat ayında bu aracı benim akrabam vasıtasıyla Almanya'da ikamet eden gurbetçi vatandaşımızdan aldık. Benim yeğenim bu kişiyle tanışıyor. Aydın'ın bir köyünde böyle aracının olduğunu zamanında aldığını ve unuttuğunu söylüyor.