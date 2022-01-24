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Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ayberk Pekcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu geçen hafta memleketi Mersin’de yoğun bakına kaldırılmıştı. 

Acı haberi Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. 

Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

AYBERK PEKCAN KİMDİR? 
Ayberk Pekcan, 1970'de Mersin'de dünyaya geldi. 

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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