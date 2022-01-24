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1 yıldır oynadığı sayılarla 239 bin 276 lira kazandı

1 yıldır oynadığı sayılarla 239 bin 276 lira kazandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde mobilya ustası Yalçın Küçük (55), 1 yıldır her hafta aynı numaralarla oynadığı 'On Numara' adlı şans oyununda 21 Ocak çekilişinde 239 bin 276 lira büyük ikramiyeyi kazandı.

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Serik'te mobilya ustası Yalçın Küçük, 1 yıldır aynı numaralarla her hafta 'On Numara' adlı şans oyunu oynadı. Daha önce kazandığı kupona isabet eden 86 lirayı 120 liraya tamamlayan Küçük, bayide 12 kupon oynadı. 21 Ocak'taki çekilişte Küçük'ün oynadığı 'On Numara' kuponlarından birine büyük ikramiye isabet etti. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan tek kişi olan Küçük, 239 bin 276 lira 30 kuruşun sahibi oldu.

'Ev yaptıracağım'
Büyük ikramiyeyi kazanmanın mutluluğunu yaşayan Küçük, "Numaraları hiç değiştirmeden aynı numaralarla 1 yıldır oynuyorum. Şans bu defa bana güldü. Türkiye'de sadece ben büyük ikramiyeyi kazandım. Kazandığım için çok mutluyum. Kazandığım parayla memleketim Akseki'nin Akşahap Mahallesi'ne ev yaptıracağım. Artan para ile de Kıbrıs'ı çok merak ettiğim için oraya gezmeye gitmek istiyorum" dedi.

Küçük'ün şanslı numaraları
Küçük'ün kardeşi Halil Küçük ise "Ağabeyim 1 yıldır aynı kuponu oynuyor. Kendisi çok gariban. Azmetti ve sonunda amacına kavuştu. Kendisi Akseki'ye ev yaptırmayı düşünüyor" diye konuştu. Küçük'ün kuponuna yazdığı numaralar ise şöyle: '02-03-12-19-35-39-40-49-72-80'

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