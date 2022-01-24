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Çip krizi ve enerji kesintisi onları vurdu! Otomobil devleri üretimi durdurdu!

Çip krizi ve enerji kesintisi onları vurdu! Otomobil devleri üretimi durdurdu!

Otomobil devleri, çip krizi ve elektrik kısıtlaması nedeniyle üretime ara verdiklerini duyurdu. Tofaş, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle üretime üç gün ara verecek

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Otomotiv sektörünü zor bir hafta bekliyor. Bir yandan çip krizi diğer yandan elektrik kısıtlaması nedeniyle bazı fabrikalar bu hafta üretime ara veriyor.

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle bugünden başlayarak perşembe gününe kadar üretime üç gün ara verecek.

Ford Otosan, Hyundai, Man gibi diğer fabrikalarda da duruş tarihleri bugün netleşecek.

Diğer yandan, Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, iç iletişim yoluyla çalışanlarına bugünden başlayarak üretimi çip krizi nedeniyle iki hafta durdurma kararı aldığını duyurmuştu.


Otomotiv sektörü 3 günlük kaybın yan sanayiyle birlikte 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

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