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İstanbul'da kar nedeniyle metrolarda izdiham yaşandı

İstanbul'da kar nedeniyle metrolarda izdiham yaşandı

Kar yağışının etkisinde olan İstanbul'da İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşlar metrolarda yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul'da etkisini giderek artıran kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

Özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası araçlar yolda kaldı, trafik durdu.

İşten çıkan İstanbullular, saatlerce duraklar İETT otobüsü ve metrobüs bekledi.

Metro istasyonlarında izdiham
Kar yağışı nedeniyle otobüslerde yaşanan aksaklık, metrolara ilgiyi artırdı. Evlerine gitmek isteyen İstanbullular metrolara yönelmesi, istasyonlarda izdihama neden oldu.

Metro istasyonlarında yaşanan izdiham, bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.

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