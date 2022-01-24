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THY İstanbul Havalimanındaki uçuşlarını 04.00'e kadar durdurdu

THY İstanbul Havalimanındaki uçuşlarını 04.00'e kadar durdurdu

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanındaki uçuşlarını 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesinin beklendiğini belirtti.

Üstün, "Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü
Öte yandan Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü oluştuğunu belirtti.

Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tesisin, atıl halde ve boş olduğu öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar yüzde 15 azaltılacak
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından 25 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını bildirdi.

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