Kekavmenos Tekfur kimdir ne zaman nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur nasıl öldü?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 10. bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de merak edilen dizide Kekavmenos Tekfur kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur gerçekte oynayan Toprak Sergen kimdir?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 10. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Dizide Kekavmenos Tekfur kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur gerçekte oynayan Toprak Sergen kimdir?

10. bölümde neler olacak: Kurduğu plan ile Kekavmenos ve Akça’yı bir araya getiren Alparslan, gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Akça’nın, Kekavmenos’a “Baba!” hitabını duyan Alparslan şimdi ne yapacak? Alparslan tarafından Kekavmenos ile görülen Akça, bunun açıklamasını nasıl yapacak? Alparslan’a gerçeği mi söyleyecek, yoksa sırrı saklayabilecek mi?

Alparslan’ın bin bir emek ve zahmetle ele geçirdiği karargahı alan Yınal’ın, karargah hakkındaki tasarrufları ne olacak? Yınal’ın hakimiyetindeki karargaha giren Nizamülmülk ve alpların başına ne gelecek?

Karargahı almak için giden Diyojen, büyük bir sürpriz ile karşılaşıp canını son anda kurtarmıştı. Göktuğ’u esir alarak kurtulan Diyojen, Göktuğ’a ne yapacak? Planları suya düşen Bizans’ın karargah için yeni planları ne olacak?

Tekfur, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen genel ad.

Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır. Bizans İmparatorluğu'nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu.

Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk da tamâmen tarihe karıştı