Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu'ya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret " suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla katıldıkları televizyon programında kendisine yönelik sarf ettikleri sözleri nedeniyle Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Tele 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda adı geçen kişiler tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.
Dilekçede, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılarak, kamu davası açılması talep edildi.