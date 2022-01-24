BIST 1.910
DOLAR 13,53
EURO 15,32
ALTIN 796,63
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu'ya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu'ya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret " suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla  katıldıkları televizyon programında kendisine yönelik sarf ettikleri sözleri nedeniyle Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Tele 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda adı geçen kişiler tarafından sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.

Dilekçede, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılarak, kamu davası açılması talep edildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'dan İstanbul'a gidişler yasaklandı
Bursa'dan İstanbul'a gidişler yasaklandı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Göktuğ Bey kimdir tarihte nasıl öldü Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey kimdir?
Göktuğ Bey kimdir tarihte nasıl öldü Alparslan Büyük Selçuklu Göktuğ Bey kimdir?
Kekavmenos Tekfur kimdir ne zaman nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur nasıl öldü?
Kekavmenos Tekfur kimdir ne zaman nasıl öldü? Kekavmenos Tekfur nasıl öldü?
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali çöktü
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminali çöktü
Akça Hatun'un gerçek babası kimdir? Akça Hatun tarihte kimin kızı?
Akça Hatun'un gerçek babası kimdir? Akça Hatun tarihte kimin kızı?
Sedef Kabaş kimlere nasıl destek verdi? Cem Küçük tek tek açıkladı
Sedef Kabaş kimlere nasıl destek verdi? Cem Küçük tek tek açıkladı
AK Parti'den Sedef Kabaş mesajı: Nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz
AK Parti'den Sedef Kabaş mesajı: Nefret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz
Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
İstanbul'da motokurye yasağına uyan yok! Vali Ali Yerlikaya ihbar edin cezayı basalım dedi
İstanbul'da motokurye yasağına uyan yok! Vali Ali Yerlikaya ihbar edin cezayı basalım dedi