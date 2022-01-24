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Bursa'dan İstanbul'a gidişler yasaklandı

Bursa'dan İstanbul'a gidişler yasaklandı

Bursa Valisi Yakup Canpolat, İstanbul'da devam eden yoğun yağış nedeniyle İstanbul'dan Bursa'ya karayolu ile gidişlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

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BURSA Valisi Yakup Canpolat, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'a gidişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Canpolat twitter'dan şunları söyledi:

"İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. Bu nedenle Bursa'dan İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir. Kamu oyuna saygıyla duyurulur."

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