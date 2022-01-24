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Türkiye 24 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 24 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 401 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 140 milyon 938 bin 758'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ocak 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 401 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 78 bin 362 oldu.

"Salgın gündemden çıkacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada aşı olmuş kişilerin omicron ile bağışıklığının arttığını belirtti. Koca şu ifadeleri kullandı: 

"Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak."

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