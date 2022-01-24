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Burkina Faso'da darbe! Ordu yönetime el koydu

Burkina Faso'da darbe! Ordu yönetime el koydu

Burkina Faso'da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu.

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Dün başlayan askeri hareketliliğin ardından bir grup asker devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okudu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okundu.

'İktidar devrildi'
Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söyledi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yüzbaşı Ouedraogo, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve meclisin feshedildiğini, gece yarısından itibaren hava ve kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağını ve ikinci bir emre kadar 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

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