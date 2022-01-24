İstanbul'da kamu personelleri izinli sayılacak! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada zorunlu görevleri olmayan kamu çalışanlarının izinli olduğunu belirterek şu ifadeleri paylaştı:

"Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır."