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İstanbul'da kamu personelleri izinli sayılacak! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul'da kamu personelleri izinli sayılacak! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada zorunlu görevleri olmayan kamu çalışanlarının izinli olduğunu belirterek şu ifadeleri paylaştı:

"Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır."

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