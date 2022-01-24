Acun'un transfer hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek!

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın ara dönemde yolları ayırmak istediği Ryan Babel'e talip oldu.

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Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Takıma yeni futbolcular katmak için önce eldekileri çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılarda kulübe büyük maliyeti olan Ryan Babel'e talip çıktı.

Hull Cıty, Babel için teklif yapmaya hazırlanıyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, Babel'i kadrosuna katmak istiyor. İngiltere Championship ekibi, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı futbolcu için sarı-kırmızılıların kapısını ara transfer döneminde çalacak.

Galatasaray ayrılığa sıcak bakıyor

Yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray'ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Ryan Babel, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.