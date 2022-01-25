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İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle trafikte yoğunluk yüzde 90'ı buldu.

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İstanbul için nerdeyse 2 haftadır beklenen kar yağışı Pazar günü kentte etkisini hissettirdi.

Bugün de yer yer tipiye dönüşen kar nedeniyle ana yollarda ulaşım sorunları yaşandı.

Günler öncesinden uyarıların yapılmasına karşın, aniden bastıran karın üzerine yapılan tuzlama yetersiz kaldı.

İstanbul'da ulaşım durdu
Birçok anayolda ulaşım problemi yaşanırken, gecenin geç saatleri olmasına rağmen trafik yoğunluğu da yüzde 90'lara ulaştı.

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