BIST 1.910
DOLAR 13,45
EURO 15,25
ALTIN 798,36
HABER /  GÜNCEL

Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek

Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek

 ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir."

Marmaray'dan daha önce yapılan açıklamada da yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ABD, Ukrayna için 8500 askerini alarma geçirdi
ABD, Ukrayna için 8500 askerini alarma geçirdi
İstanbul'da kamu personelleri izinli sayılacak! Vali Yerlikaya açıkladı
İstanbul'da kamu personelleri izinli sayılacak! Vali Yerlikaya açıkladı
Acun'un transfer hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek!
Acun'un transfer hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek!
İran, doğal gazı borçlardan dolayı mı kesti? Bakan Dönmez açıkladı
İran, doğal gazı borçlardan dolayı mı kesti? Bakan Dönmez açıkladı
Trabzonspor, Enis Destan'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Enis Destan'ı KAP'a bildirdi
Burkina Faso'da darbe! Ordu yönetime el koydu
Burkina Faso'da darbe! Ordu yönetime el koydu
Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor
Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor
Türkiye 24 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 24 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu