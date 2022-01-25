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Fahrettin Koca görevlendirmeyi duyurdu

Fahrettin Koca görevlendirmeyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Acil hizmetlerinin aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerinin şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini açıkladı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “UMKE İstanbul’un hizmetinde Hava koşulları İstanbul’da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar” ifadelerine yer verdi.

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