İstanbul yolda kalmışken Ekrem İmamoğlu balıkçıda keyif yaptı iddiası

Sosyal medyada yayınlanan Ekrem İmamoğlu fotoğrafı ortalığı karıştırdı. İstanbul trafiği felç olmuşken Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıya gittiği iddia edildi.

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İSTANBUL'da iki gündür aralıklarla süren kar yağışı ve fırtına nedeniyle megakentte hayat durma noktasına geldi. Etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle yollarda kalanlar evlerine yürüyerek dönmeye çalıştı. Ana arterlerin kilitlendiği saatlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı.

İddialara göre İstanbul'da trafik durma noktasına geldiği akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Sarıyer'deki bir balıkçıya gitti.

Fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan gelen açıklama da tepki çekti. Murat Ongun twitter hesabından "İstanbul’da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar “trol” ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı' diye yazdı.