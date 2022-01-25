Vali Yerlikaya'dan flaş uyarı! Yollarda arabası kalanlar dikkat!

İSTANBUL'da kar nedeniyle otoyolda ve D-100'de pek çok araç sahibi aracını yolda bırakıp kendi imkanlarıyla eve yürüyerek gitmek durumunda kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yolda araç bırakanlara son dakika çağrısı yaptı.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan çağrı yaparak "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." dedi.