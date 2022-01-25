Fehmi Koru son gelişmeleri yazdı: Bu tablodan yeniden AK Parti iktidarı çıkması ihtimali yüksek

Muhalefet partilerinin yeni ittifak arayışlarını kaleme alan Fehmi Koru, bu durumun Cumhur İttifakı'na avantaj sağlayacağını belirterek, "Bu tablodan yeniden AK Parti iktidarı çıkması ihtimali yüksek" dedi.

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Muhalefet partilerinin yeri arayışları dikkat çekiyor. HDP ve küçük sol partiler ittifak kurma hedefinde. DEVA ve Gelecek Partisi'nin Saadet Partisi ile birlik olup yeni bir ittifak yapacağı konuşuluyor.

Yazar Fehmi Koru, tüm bu gelişmeleri bugünkü yazısında değerlendirdi, olası 2023 seçimlerine etkisini yorumladı:

DEVA-Gelecek ve Saadet rahat değil

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında kamuoyuyla paylaşılan ‘ittifak içerisinde ittifak’ arayışının altında, iktidar cephesinin CHP’ye yönelik eleştirilerinin diğer üç parti üzerinde etkili olması yatıyor.

Kendilerini CHP’nin baskın görüntüde olduğu bir ittifak yapısında rahat hissetmeyecekleri görüntüsü var bu üç partide.

[Bu durumda Kılıçdaroğlu dışındaki CHP yönetim kadrosunun güncel tartışma konularında aldıkları sözlü tavırların etkili olduğu belli. Bir gencin dini bir cemaatin yurdunda karşılaştığı baskılar sonucu intihar etmesi üzerine patlayan tartışma, klasik CHP kadrolarının, Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ girişimi ile açtığı yoldan hayli uzağa kolayca savrulabildiklerini dışa vurdu. “Ortaçağ zihniyeti” veya “Cemaatler ile tarikatlar kapatılsın” türü söylemler, yalnız AK Parti’den soğuyan seçmen kitlesini değil, üç parti kadrolarını da yeniden düşünmeye sevk etmişe benziyor.]

O zaman seçim öncesinde şöyle bir tablo ortaya çıkabilir:

Cumhur İttifakı: AK Parti + MHP + BBP…

Millet İttifakı: CHP + İYİ Parti + Demokrat Parti…

Üçüncü İttifak: Saadet Partisi + DEVA Partisi + Gelecek partisi…

Sol İttifak: HDP + sol partiler…

Bu tablodan yeniden AK Parti iktidarı çıkması ihtimali yüksek…

Tabii, cumhurbaşkanlığı seçiminde de iktidar cephesi görece bir üstünlük elde edebilir böyle bir tabloda.

Kılıçdaroğlu’nun kendisine sorulan soruyu başka yöne çekerek cevaplaması onun bu tabloyu fazla çekici bulmadığını düşündürüyor.

"Farklı ittifaklara yönlendirecek yeni girişimlerine tanıklık edebiliriz"

Seçim tarihi yaklaştıkça, iktidar cephesinin karşısındaki cepheyi farklı ittifaklara yönlendirecek yeni girişimlerine tanıklık edebiliriz. Hemen her tartışma konusu ayrışmayı sağlama yönünde değerlendirilirse hiç şaşırmayalım.

Bir önceki seçim (2018) bir iktidar değişikliği getirebilirdi; cumhurbaşkanlığı adayında anlaşamadığı için muhalefet o fırsatı kaçırdı. O seçime giden günlerde yaşananlara yakından bakılırsa, iktidar cephesinin aynı sonucu almak için şimdilerde yürüttüğü strateji daha iyi görülebilir.

İlk seçimde de iktidar cephesi benzer bir strateji ile muhalefeti yine başarısız kılmanın yollarını arayacaktır. Aramaya başladı bile."