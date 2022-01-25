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ABD'den Sedef Kabaş açıklaması: İfade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir

ABD'den Sedef Kabaş açıklaması: İfade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleriyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sedef Kabaş'a sahip çeken bir açıklama yaptı.

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Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ifadeleri diğer ülkelerin de gündeminde. 

ABD yönetimi Sedef Kabaş'a destek çıktı.  ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu bulunan Gazeteci Sedef Kabaş hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, ”Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasından dolayı üzgünüz. İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri güçlendirir” denildi.

Ne olmuştu?
Tele 1'de yayınlanan programda gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

RTÜK o sözleri gerekçe göstererek, TELE1 hakkında inceleme başlatmıştı. Kabaş’a daha sonra “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma açılmış ve tutuklanmasına karar verilmişti.

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