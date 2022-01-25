BIST 1.922
DOLAR 13,49
EURO 15,27
ALTIN 797,03
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da AVM'ler için geç açılsın çağrısı

İstanbul'da AVM'ler için geç açılsın çağrısı

İSTANBUL güne kar altında uyandı. İstanbul Valiliği dün AVM'lere erken kapatma talimatı göndermişti. Bu sabah İTO Başkanı Avdagiç AVM'lerin öğleden sonra açılması için çağrı yaptı.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin 13:00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.
Hava koşulları İstanbul'da hayatı etkilemeye devam ediyor. AVM'lerin 13:00'ten sonra açılması konusunda tavsiye mutabakatı çıktı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayberk Pekcan evli mi eşi var mı? Ayberk Pekcan çocuğu kimdir?
Ayberk Pekcan evli mi eşi var mı? Ayberk Pekcan çocuğu kimdir?
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Vali Yerlikaya'dan flaş uyarı! Yollarda arabası kalanlar dikkat!
Vali Yerlikaya'dan flaş uyarı! Yollarda arabası kalanlar dikkat!
Fehmi Koru son gelişmeleri yazdı: Bu tablodan yeniden AK Parti iktidarı çıkması ihtimali yüksek
Fehmi Koru son gelişmeleri yazdı: Bu tablodan yeniden AK Parti iktidarı çıkması ihtimali yüksek
Cumhurbaşkanlığı karın bilançosunu duyurdu! Kapalı yollara dikkat
Cumhurbaşkanlığı karın bilançosunu duyurdu! Kapalı yollara dikkat
Ayberk Pekcan dizileri Poyraz Karayel ve Yaprak Dökümü karakterleri
Ayberk Pekcan dizileri Poyraz Karayel ve Yaprak Dökümü karakterleri
Fahrettin Koca görevlendirmeyi duyurdu
Fahrettin Koca görevlendirmeyi duyurdu
Biden'dan hakaret ettiği muhabire özür telefonu
Biden'dan hakaret ettiği muhabire özür telefonu
Türkiye'nin doğal gaz depoları bitti kriz büyük iddiası! BOTAŞ'tan açıklama
Türkiye'nin doğal gaz depoları bitti kriz büyük iddiası! BOTAŞ'tan açıklama
Yeni açıklama yapıldı! Kar yağışı nedeniyle izinli sayılacaklar
Yeni açıklama yapıldı! Kar yağışı nedeniyle izinli sayılacaklar