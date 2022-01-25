İstanbul'da AVM'ler için geç açılsın çağrısı

İSTANBUL güne kar altında uyandı. İstanbul Valiliği dün AVM'lere erken kapatma talimatı göndermişti. Bu sabah İTO Başkanı Avdagiç AVM'lerin öğleden sonra açılması için çağrı yaptı.

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin 13:00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Hava koşulları İstanbul'da hayatı etkilemeye devam ediyor. AVM'lerin 13:00'ten sonra açılması konusunda tavsiye mutabakatı çıktı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır." dedi.