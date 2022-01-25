Ayberk Pekcan evli mi eşi var mı? Ayberk Pekcan çocuğu kimdir?

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey karakterine hayat veren aynı zamanda Yaprak Dökümü ve Poyraz Karayel dizileri ile akıllara kazınan Ayberk Pekcan hayatını kaybetti. Ayberk Pekcan'ın ölümünün ardından hayatı merak edildi. 2021 Ekim ayında akciğer kanserine yakalandığını duyuran Ayberk Pekcan 52 yaşında öldü. Peki Ayberk Pekcan evli miydi, eşi var mı? Ayberk Pekcan dizileri hangisi?

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Yaprak Dökümü, Çiçek Taksi ve Poyraz Karayel gibi dizilerde performansı ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Ayberk Pekcan 52 yaşında akciğer kanseri nedeniyle öldü. Ölümünün ardından başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri de merak edildi. 2021 yılının ekim ayında akciğer kanseri teşhisi konan Ayberk Pekcan hiç evlendi mi, eşi ve çocuğu var mı?

Hastalığını böyle duyurmuştu: 51 yaşındaki oyuncu tweet'inde “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...” dedi.

Ayberk Pekcan'ın bilinen bir evliliği ve çocuğu yoktur.

Ayberk Pekcan kimdir: Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.



Neden öldü, hastalığı neydi: 2021 Ekim ayında akciğer kanserine yakalandığınu duyuran oyuncu geçtiğimiz hafta memleketi Mersin'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ayberk Pekcan bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayberk Pekcan dizi ve filmleri

Mustang (2015) - Erol

Kış Uykusu (2014) - Hidayet

Aşk ve Devrim (2011) - Pala

Saç (2010) - Hamdi

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

Neredesin Firuze (2003) - Pislik

Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy

Muhtarı/Terörist Başı

Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

DİZİLERİ

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

Yaprak Dökümü (2007) - Talat

Körfez Ateşi (2005) - Esat

Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

Emanet ve İhanet (2004) - Ali

Dağlar Dağımdır (2005)

Türkü Filmi (2004)

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

Parmak İzi (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa

Yarım Elma (2002)

Bayanlar Baylar (2002)Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995) - Talat