Kar yağışını İstanbul'da oteller fırsata çevirdi! Gecelik fiyatlar 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Halk camilerde yattı
İSTANBUL'un etkisi altına alan yoğun kar yağışını Arnavutköy'de bazı oteller fırsata çevirerek vatandaşları mağdur etti.
İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk edip otel araya başladı.
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Mahsur kalanlar otel sahiplerinin kar yağışını fırsata çevirdiğini söyledi.
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Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia etti.
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Kalacak yer bulamayanlar geceyi camilerde geçirdi.
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