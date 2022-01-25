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Adana'da 'klimamdan malzeme çalmışsın’ dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Acı haber geldi

Adana'da 'klimamdan malzeme çalmışsın’ dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Acı haber geldi

 'Klimamdan malzeme çalmışsın' diyerek tartıştığı tamirci Murat Tuncay (28) tarafından tabancayla vurulan İbrahim Koğa (43), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Koğa, evindeki kliması bozulunca tamir için aynı mahalleden 'Dodo' lakabıyla tanınan Murat Tuncay'ı çağırdı. Eve gelen Tuncay'ın tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. Koğa, 17 Ocak'ta evine gittiği Tuncay'a "Klimamdan malzeme çalmışsın" dedi.

Eşi ve oğluna kurşun yağdırdı
Olaydan bir gün sonra Murat Tuncay, kebap yemek için Koğa'nın evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada karşılaştığı Koğa ailesiyle tartışan Tuncay, belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, İbrahim Koğa'nın göğsüne, eşi Hayat (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa'nın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesinin bireyleri kanlar içinde yere yığılırken, Murat Tuncay ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ve eşi Hayat Koğa'yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Şehmuzcan Koğa’yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

'Kendimi korumak için ateş ettim'
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Tuncay'ı evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tuncay, ifadesinde "Klimasını tamir edip, monte ettim. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Olay günü de çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren İbrahim Koğa doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koğa'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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