THY 25 Ocak iptal olan uçak seferleri sorgulama listesi

Bastıran kar yağışı İstanbul'u esir aldı, hayat durma noktasına geldi. Ulaşımda aksaklıklar zaman zaman iptaller yaşandı. Bugün, yani 25 Ocak salı günü THY iptal olan uçak seferleri hangisi araştırması başladı. İşte 25 Ocak THY iptal olan uçuş seferleri sorgulama sayfası

Abone ol

İSTANBUL'u esir alan beyaz örtü hayatı durma noktasına getirdi, ulaşım sekteye uğradı, birçok sefer iptal edildi. Uçakla seyahat edecek vatandaşlar ise iptal edilen seferleri araştırıyor. Peki 25 Ocak THY iptal olan uçuş seferleri hangisi?

Uçuşları iptal eden havayolu firmaları, iptal olan seferler listesini aynı duyurunun içerisinde erişime açtı. İşte 24 Ocak Pegasus ve THY iptal olan seferler listesi..

25 OCAK 2022 iptal olan uçak seferleri

Türkiye genelinde kar yağışı artarak devam ediyor. 25 Ocak 2022 gününe dair meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısını yineledi. THY ve Pegasus uçuşlar hakkında son dakika duyuruları yaptı.

İstanbul'da etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar 18.00'a kadar durduruldu. Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren THY 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Öte yandan Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'e kadar tüm uçuşlarını durdurdu. İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.

Pegasus ise; ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' ifadelerini kullandı. Ayrıca ücretsiz bilet değişikliği veya iptali için ise firmanın internet adresi, mobil uygulamanın kullanılabileceği gibi çağrı merkezi ile de iletişime geçilebileceği belirtildi.

Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ