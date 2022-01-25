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Ekrem İmamoğlu İstanbul karla felç olmuşken balıkçıda yemekte olduğunu kabul etti

Ekrem İmamoğlu İstanbul karla felç olmuşken balıkçıda yemekte olduğunu kabul etti

İSTANBUL'u felç eden kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki geldi. İmamoğlu balıkçıya gittiğini kabul etti "19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" dedi.

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İstanbul dün gece adeta kabusu yaşadı. Günlerdir beklenen şiddetli kar yağışı, megakentte hayatı adeta durma noktasına getirdi, trafik kilitlendi, toplu taşıma aksadı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Kar yağışı sırasında İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında çekilen görüntüleri gündemi çok farklı bir noktaya kaydırdı. Daha sonra mekan sahibi ve İmamoğlu'da görüntüleri doğruladı.

"Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi etkiledi"
Kar yağışı sırasında restoranda görüntülenmesine gelen eleştirilere yanıt veren Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Kar yağışının sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkilediğini belirten İmamoğlu, "Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama "vurun abalıya" misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor." dedi.

"19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu"
Karla mücadele konusunda eleştirilere de yanıt veren İmamoğlu, "3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir"
Açıklamalarının devamında İmamoğlu, "Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." dedi.

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