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İstanbul'da metro seferleri için son dakika kararı

İstanbul'da metro seferleri için son dakika kararı

İstanbullular'a bugün özel araçla dışarı çıkmak Valilik kararıyla öğle saatlerine kadar yasaklanmıştı. Bugün işe toplu taşımayla gidenler için ulaşımda yeni bir karar geldi. Metro İstanbul kar yağışı nedeniyle saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Toplu ulaşımdaki son durum ise şöyle :
Dün gece saat 02.00'ye kadar seferleri uzatılarak sürekli tedbir sürüşleri ve temizleme çalışmaları yapılan raylı sistem hatlarında, bu sabah itibari ile seferler tüm hatlarda normal seyrediyor.

Sadece; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, dün gece yaşanan arıza nedeniyle rutin olarak 5-6 dakika aralıkta olan seferler, şu anda 10 dakika aralıklarla yapılıyor.

Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Şehir Hatları Vapurları'nda an itibariyle yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor.
İETT'ye bağlı otobüslerdeki şu an itibari ile gerçekleştirilen sefer oranı % 65 durumunda.

Bugün Planlanan Sefer Sayısı: 43 bin 675
An İtibariyle Planlanan Sefer Sayısı: 14 bin 979
Gerçekleşen Sefer Sayısı: 9 bin 614
Zayi Sefer Sayısı: 5 bin 509
Ek Sefer: 144
Sefer Gerçekleşme Oranı: % 65
Toplam Planlanan Araç Sayısı: 5 bin 240

Mecidiyeköy, Taksim ve Çırpıcı arası ile Anadolu bölgesine geçişler etkilenmiş olup; Anadolu yakasında da Maltepe ve Ataşehir'de, hava muhalefeti sebebiyle KM48 ve 8A hatlarında da seferler etkilenmiştir.

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