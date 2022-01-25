AVM'ler bugün açık mı 25 Ocak AVM'ler kaçta açılıyor-kapanıyor?

İSTANBUL'da yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi zaman zaman hayat durma noktasına getirdi. Peki, AVM’ler bugün açık mı? 25 Ocak’ta İstanbul’da AVM’ler kaçta açılacak saat kaçta kapanacak?

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AVM’lerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul’da yaşanan kar yağışı ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilemesinin ardından alınan kararları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Bu kararlar arasında AVM’ler ile ilgili de bir bilgi yer aldı. Peki, AVM’ler bugün açık mı? 25 Ocak’ta İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık?

AVM’lerin açık olup olmadığı İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’lerin 19:30’da kapatılacağını duyurmuştu. Şimdi gözler 25 Ocak ile ilgili açıklamalara çevrildi. İşte detaylar



AVM’ler bugün açık mı:

AVM’lerin bugün kapalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 24 Ocak’ta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ‘Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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