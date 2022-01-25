BIST 1.907
DOLAR 13,56
EURO 15,32
ALTIN 801,83
HABER /  SAĞLIK

Rusya’dan felçli geldi Türkiye'de sağlığına kavuştu! Yürüyerek gitti: 2 hafta boyunca...

Rusya’dan felçli geldi Türkiye'de sağlığına kavuştu! Yürüyerek gitti: 2 hafta boyunca...

Damar yumağının omuriliğine yaptığı baskı nedeniyle felç olan Rus vatandaşı Izzar Aflatov, Rusya’da hekimlerin yapmaya yanaşmadığı operasyonu Türkiye’de oldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’un 2 hafta boyunca kıl kadar ince 22 damarını tek tek incelediği Rus vatandaşı Aflatov, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Abone ol

Moskova’da yaşayan 55 yaşındaki 3 çocuk babası Izzar Aflatov, yaklaşık 7-8 ay önce iki bacağında güçsüzlük hissetmeye başladı. Bir süre sonra desteksiz yürüyemeyecek hale gelen Aflatov, Moskova’da bir çok hekime muayene olup, MR çektirdi; ancak sağlıklı bir tanı konulamadı. Türkiye’de yaşayan yakınlarının çağırmasıyla İzmir’e gelen Aflatov’u muayene eden Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, omurilik üzerindeki damarlarda bir patoloji olabileceğinden şüphelendi.

Izzar Aflatov’un omurilik bölgesindeki sağlı sollu 22 farklı kıl kadar ince damarı 2 hafta boyunca incelediğini söyleyen Doç. Dr. Uçkun, “Bu incelemeler sonucunda bir yerde damar yumağının omuriliğe baskı yaptığını gördük. Bu durumda iki farklı tedavi yöntemi vardır. Biri açık cerrahidir. Bu durumda iki tane omuru almamız gerekecekti. Biz bunu anjiyoyla yapmaya karar verdik. Özel bir materyalle o damar yumağını tıkadık. Omurilik üzerine olan bası ortadan kalktı. Basının ortadan kalkmasıyla hasta 2. gün kendisini daha iyi hissettiğini söyledi ve ayağa kalkmayı başardı. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde daha belirgin bir düzelme olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Tekerlekli sandalye ile geldi
Izzar Aflatova’un rahatsızlığının çok nadir görülen bir hastalık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Uçkun, “Bunun sebebi bilinmiyor. Travma nedeniyle olmuş olabilir, doğuştan olabilir. Hasta 7-8 aydır Rusya’da tedavi için uğraşıyormuş; ancak son 2 ayda çok ilerlemiş. Rusya’da hekimler, ameliyatı yapabileceklerini ancak garanti veremeyeceklerini söylemişler. Tabi böyle bir sözü duyunca da ameliyat olmak istememiş. Buraya tekerlekli sandalye ile geldi, desteksiz yürüyemiyordu. Şu anda kendi başına yürüyebiliyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti! Haramidere terk edilen araçlarla doldu
İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti! Haramidere terk edilen araçlarla doldu
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
İstanbullu geceyi AVM'de geçirdi Mahsur kaldılar
İstanbullu geceyi AVM'de geçirdi Mahsur kaldılar
Prof. Dr. Sipahi Omicron için yanlış algı var!
Prof. Dr. Sipahi Omicron için yanlış algı var!
Öğrencilere desteği Mansur Yavaş duyurdu! Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplara yatırdı
Öğrencilere desteği Mansur Yavaş duyurdu! Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplara yatırdı
AVM'ler bugün açık mı 25 Ocak AVM'ler kaçta açılıyor-kapanıyor?
AVM'ler bugün açık mı 25 Ocak AVM'ler kaçta açılıyor-kapanıyor?
Adana'da 'klimamdan malzeme çalmışsın’ dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Acı haber geldi
Adana'da 'klimamdan malzeme çalmışsın’ dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Acı haber geldi
Sakarya'da bir vatandaş kardan adamlarla cemaat olup kardan cenazenin namazını kıldırdı
Sakarya'da bir vatandaş kardan adamlarla cemaat olup kardan cenazenin namazını kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kar yağışıyla ilgili dayanışma ve yardımlaşma paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kar yağışıyla ilgili dayanışma ve yardımlaşma paylaşımı
Metrobüs çalışıyor mu 25 Ocak metrobüs seferleri var mı son durum
Metrobüs çalışıyor mu 25 Ocak metrobüs seferleri var mı son durum