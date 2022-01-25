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İETT seferleri yapılıyor mu İETT seferleri 25 Ocak listesi son durum

İETT seferleri yapılıyor mu İETT seferleri 25 Ocak listesi son durum

İSTANBUL'u 2 gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonucu mega kentte hayat durdu, metro seferlerinde aksaklıklar yaşandı ve zaman zaman metro seferleri iptal edildi. Peki bugün yani 25 Ocak salı günü metro seferleri yapılıyor mu, metro bugün çalışıyor mu?

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İSTANBUL'da 2 gündür etkili kar yağışı devam ediyor. Hayatı felç eden, zaman zaman durma noktasına gelen trafik ve metro seferleri vatandaşların gündemi oldu. Yola çıkmak ve işine gitmek zorunda olan çalışanlar metro seferleri yapılıyor mu, 25 Ocak metro çalışıyor mu sorularının yanıtını araştırıyor. Peki bugün yani 25 Ocak salı günü metro seferleri yapılıyor mu, metro bugün çalışıyor mu?

Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar toplu taşımaları tercih ediyorlar. İETT otobüs metrobüs çalışıyor mu sorusu, kar yağışının etkisini giderek artırdığı son saatlerde binlerce kişinin gündemini oluşturuyor. Vatandaşlar seyahat edebilmek için konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. 

ETT güdümünde gerçekleşen otobüs metrobüs seferleri, gün içerisinde devam eden kar temizleme çalışmaları çerçevesinde programlandığı şekilde devam ediyor. Metro İstanbul tarafından yapılan metro seferleri için de henüz herhangi bir aksaklık bulunmuyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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