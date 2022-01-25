İstanbul son dakika haberleri! Saat 13.00 yasağı için yeni karar arabalara izin

İSTANBUL 'da saat 13.00'a kadar olan özel araç yasağı bitirildi. Buna karşılık şehirler arası otobüslerin yasağı devam ediyor ve yarına kadar sefer yok. İstanbul karla mücadele ederken arka arkaya gelen son dakika haberleri şöyle:

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İstanbul'daki kar alarmı bugün de devam ederken yetkililerden arka arkaya son dakika kararları geliyor. Saat 13.00'a kadar olan özel araçla trafiğe çıkma yasağı bitirildi. Otogarlardan şehirler arası ulaşıma çıkacak otobüslerin yasağı ise uzatıldı. Toplu ulaşım için de son dakika kararları geldi. Tatil kararları da var. İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayıldı. İşte İstanbul için alınan son dakika kararlar:

MARMARAY SEFERLER UZATILDI VE ÜCRETSİZ OLDU

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir.

12.45 GAR ÇIKIŞLARI DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışların yarın (26 Ocak)'a kadar saat 09.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

12.30 ARAÇ YASAĞI BİTİRİLDİ

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika kararı duyurdu. Köprünün saat 13.00 itibarıyla açılacağını duyuran Bakan Karaismailoğlu, özel araçla trafiğe çıkma yasağının sonlandığını söyledi.

Havalimanında son durum: İstanbul Havalimanı'nda uçuşların gece 00.00'a kadar durdurulduğu bildirilmişti. Gelen son bilgiye göre bir pist uçuşa hazır hale geldi. Bakan Karaismailoğlu öğlenden itibaren kademeli uçuşların başlayacağını açıkladı.

11.45 METRO SEFERLERİ UZATILDI

Yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

İZİN YARGI ÇALIŞMAYACAK

HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

09.15 ARAÇLARI KALDIRIN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan çağrı yaparak kar sebebiyle yolda bırakılan araçların kaldırılmasını istedi. Açıklamada; "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." dedi.

07.00 METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.