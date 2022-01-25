İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için son dakika kararı

Kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e ertelenen uçuş engeli süresi uzatıldı. İstanbul Havalimanı'nda gece 00.00'a kadar tüm uçuşlar durdurulduğu açıklanmıştı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni açıklamasında uçuşların yavaş da olsa başlayacağını duyurdu.

Abone ol

İSTANBUL son yılların en büyük kar yağışıyla felç oldu. Hem karadan hem havadan diğer şehirlere ulaşım durma noktasına geldi. Kar yağışı sebebiyle en çok etkilenen noktalardan biri İstanbul Havalimanı oldu. Tipi ve kar yağışı sebebiyle dünden beri kapalı olan İstanbul havalimanı bugün de sıkıntılı durumda.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu saat 12.30 itibarıyla yaptığı açıklamada havalimanının yavaş da olsa açılacağını duyurdu.

THY geceye kadar demişti

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün son dakika gelişmesini sosyal medyadan duyurdu. Daha önce saat 13.00'da başlayacağı duyurulan uçuşlar yine iptal oldu. İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 00.00'a kadar durdurulduğunu bildirdi. Havalimanındaki tüm yurt içi ve yur dışı seferleri iptal edildi.