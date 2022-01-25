BIST 1.906
DOLAR 13,56
EURO 15,32
ALTIN 800,78
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için son dakika kararı

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için son dakika kararı

Kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e ertelenen uçuş engeli süresi uzatıldı. İstanbul Havalimanı'nda gece 00.00'a kadar tüm uçuşlar durdurulduğu açıklanmıştı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni açıklamasında uçuşların yavaş da olsa başlayacağını duyurdu.

Abone ol

İSTANBUL son yılların en büyük kar yağışıyla felç oldu. Hem karadan hem havadan diğer şehirlere ulaşım durma noktasına geldi. Kar yağışı sebebiyle en çok etkilenen noktalardan biri İstanbul Havalimanı oldu. Tipi ve kar yağışı sebebiyle dünden beri kapalı olan İstanbul havalimanı bugün de sıkıntılı durumda.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu saat 12.30 itibarıyla yaptığı açıklamada havalimanının yavaş da olsa açılacağını duyurdu.

THY geceye kadar demişti
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün son dakika gelişmesini sosyal medyadan duyurdu. Daha önce saat 13.00'da başlayacağı duyurulan uçuşlar yine iptal oldu. İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 00.00'a kadar durdurulduğunu bildirdi. Havalimanındaki tüm yurt içi ve yur dışı seferleri iptal edildi. 

İlgili Haberler
İstanbul son dakika haberleri! Saat 13.00'e kadar araç yasak tatil kararları da var Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması Tartışmalara cevap verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar yağışını İstanbul'da oteller fırsata çevirdi! Gecelik fiyatlar 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Halk camilerde yattı
Foto Galeri Kar yağışını İstanbul'da oteller fırsata çevirdi! Gecelik fiyatlar 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Halk camilerde yattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da fuhuş operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Konya'da fuhuş operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Memleket Partisi'nde iki numaralı ismin ardından iki istifa daha
Memleket Partisi'nde iki numaralı ismin ardından iki istifa daha
Rusya’dan felçli geldi Türkiye'de sağlığına kavuştu! Yürüyerek gitti: 2 hafta boyunca...
Rusya’dan felçli geldi Türkiye'de sağlığına kavuştu! Yürüyerek gitti: 2 hafta boyunca...
İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti! Haramidere terk edilen araçlarla doldu
İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti! Haramidere terk edilen araçlarla doldu
THY 25 Ocak iptal olan uçak seferleri sorgulama listesi
THY 25 Ocak iptal olan uçak seferleri sorgulama listesi
Prof. Dr. Sipahi Omicron için yanlış algı var!
Prof. Dr. Sipahi Omicron için yanlış algı var!
Öğrencilere desteği Mansur Yavaş duyurdu! Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplara yatırdı
Öğrencilere desteği Mansur Yavaş duyurdu! Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplara yatırdı
İstanbul'da metro seferleri için son dakika kararı
İstanbul'da metro seferleri için son dakika kararı
AVM'ler bugün açık mı 25 Ocak AVM'ler kaçta açılıyor-kapanıyor?
AVM'ler bugün açık mı 25 Ocak AVM'ler kaçta açılıyor-kapanıyor?