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İstanbul'da marmaray perşembeye kadar ücretsiz metro saat 02.00'a kadar çalışacak

İstanbul'da marmaray perşembeye kadar ücretsiz metro saat 02.00'a kadar çalışacak

İSTANBUL kar esaretinin altında kaldı. Bakanlardan, İBB'den ve Valilikten gelen son dakika açıklamalarına göre bugün yola çıkacaklar için önemli uyarılar yapıldı. İstanbul dışına olan tüm çıkışların yasaklandığı duyuruldu. Şehir içinde iş çıkışı seyahat edecek olan vatandaşlar için Marmaray, metro, metrobüs, deniz yolu ulaşımı için gelişeler şöyle...

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İSTANBUL son yılların en zorlu karla mücadele günlerinden geçiyor. 80 santimetreye varan kar yağışı ulaşımı sıkıntıya düşürdü vatandaşların kimi araçlarını yollarda bırakarak kimi aracının içinde geceyi zor koşullar altında geçirdi. Bugün 13.00'den itibaren özel araçların trafiğe çıkmasına için verildi ancak dışarı çıkanlar için uyarılar var.

Marmaray perşembe gününe kadar ücretsiz
Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamasında "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir." dedi

Metrolar gece 02.00'ye kadar sefer yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro ve metrobüs seferlerinin yoğun şekilde devam edeceğini belirtti. Metroların gece 02.00'ye kadar sefer yapacağı duyuruldu.

Şehir Hatları
Şehir Hatları Vapurları'nda an itibariyle yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor.

Otogarlardan çıkış yok
İstanbul Harem, Esenler ve tüm cep otogarları yarın saat 09.00'a kadar çalışmayacak.

Tramvaylar yeniden çalışmaya başladı
İstanbul'da dün akşam duran ve sabah saatlerinde aksamalı işleyen tramvay hatları öğle saatlerinden itibaren sorunsuz çalışmaya başladı.

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