BIST 1.920
DOLAR 13,53
EURO 15,27
ALTIN 799,92
HABER /  EKONOMİ

Bakan Nureddin Nebati açıkladı! Bazı vergi ve beyannamelerin ödeme süreleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Nureddin Nebati açıkladı! Bazı vergi ve beyannamelerin ödeme süreleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı katma değer vergisi (KDV), damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ödeme süreleri uzatılan bazı vergi ve beyannamelere ilişkin bilgi verdi.

Kış şartlarına dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni vergi avantajı kime ne getiriyor? İşte 2022 tüm aylar için net ücretler
Foto Galeri Yeni vergi avantajı kime ne getiriyor? İşte 2022 tüm aylar için net ücretler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da marmaray perşembeye kadar ücretsiz metro saat 02.00'a kadar çalışacak
İstanbul'da marmaray perşembeye kadar ücretsiz metro saat 02.00'a kadar çalışacak
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Bekçi alımı 2022 başvuru formu doldurma, kaç kişi alınacak?
Bekçi alımı 2022 başvuru formu doldurma, kaç kişi alınacak?
Meriç Acemi kimdir kaç yaşında kiminle evli? Meriç Acemi ve eşi ve oğlu
Meriç Acemi kimdir kaç yaşında kiminle evli? Meriç Acemi ve eşi ve oğlu
İstanbul son dakika haberleri! Saat 13.00 yasağı için yeni karar arabalara izin
İstanbul son dakika haberleri! Saat 13.00 yasağı için yeni karar arabalara izin
İstanbul Havalimanı'nda bir pist uçuşlara açıldı
İstanbul Havalimanı'nda bir pist uçuşlara açıldı
Maltepe'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası! 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Maltepe'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası! 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Pegasus 25 Ocak iptal olan uçak seferleri sorgulama listesi
Pegasus 25 Ocak iptal olan uçak seferleri sorgulama listesi
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için son dakika kararı
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar için son dakika kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatma Girik'in kardeşini aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatma Girik'in kardeşini aradı