Fatih Altaylı İBB'yi eleştirdiği tweeti sildi Alpay Özalan 'kalemi satılık' dedi sert yanıt geldi

Fatih Altaylı, İBB'yi eleştiren tweetini silince AK Partili Alpay Özalan, "kalemi satılık" dedi. Çılgına dönen Altaylı, dava açacağını duyururken, Özalan'dan "CHP trolü" dediği Altaylı'ya "Haddini bil medyayı daha fazla kirletme" yanıtı geldi.

Abone ol

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadelede "İBB'nin sınıfta kaldığı" tartışmaları Fatih Altaylı ile Alpay Özalan'ı karşı karşıya getirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar." ifadelerini kullandı. Altaylı'nın, İBB'yi eleştirdiği tweeti kısa bir süre sonra silince olanlar oldu.

"Yaz" derler yazar, "sil" derler siler!"

Altaylı'nın tweetini silmesi tartışmalara neden oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek, Kalemi satılık olanın, paylaşımları da satılık olur! "Yaz" derler yazar, "sil" derler siler!" ifadelerine yer verdi.

Fatih Altaylı dava açıyor

Özalan'ın sert sözlerine Altaylı'dan yanıt gecikmedi. Bugünkü yazısında eleştirilere yanıt veren Altaylı, Özalan'ı dava edeceğini açıkladı.

Altaylı, yazısının "Hadi kanıtla televoleci" başlıklı bölümünde, yolda kalan araçların videosunu koyma amacının yetkilileri tuzlama konusunda uyarmak olduğunu söylerken, "Sonra aşağıda tuzlama aracını görünce tweet'i sildim. Kıyamet koptu. Yahu pek çok tweetimi siliyorum ben. Muhatabı okuyunca ya da hatalı, yanlış bir şey yazdığımı, haksızlık yaptığımı düşününce siliyorum" dedi.

Altaylı,"bir grup trollün saldırıya geçtiğini" söylerken şöyle devam etti:

"Ben de onlara anladıkları dilden yanıt verdim. Fazlasına değmezler. Ancak bir troll var ki, onunla mahkemede hesaplaşacağız. Adı Alpay. Soyadı Özalan. Televolelerden hatırlarsınız kendisini. Şimdi vekil yapılmış. Bana 'Kalemini satan' demiş. Kendisini hemen dava etmelerini söyledim avukatıma. Hadi gelsin kalemimi sattığım kanıtlasın bakalım."

"Senin kirli kalemini herkes tanır"

Altaylı'nın sert yanıtına Twitter adresinden cevap veren Özalan, "Korkak, iki yüzlü, senin kirli kalemini herkes tanır. Haddini bil, medyayı daha fazla kirletme!" diye yazdı.