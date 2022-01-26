Ünlülerin Instagram'daki kar pozları buz gibi havada ortalığı ısıttı!
Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, kimi noktalarda trafik kilitlendi, uçuş seferleri iptal oldu ancak kar yağışının olumsuz yanları ünlülere uğramadı... İşte ünlülerin Instagram'daki kar pozları...
Kar yağışı yurt genelinde bembeyaz manzaralar yarattı. İstanbul'un kilit noktalarında ulaşımı durduran kar yağışı vatandaşın günlük hayatını durma noktasına getirirken ünlülerin kar keyfi buz gibi havada Instagram'ı adeta ısıttı! Vatandaşlar sosyal medyada trafikte mahsur kaldıkları anları paylaşıp yardım istediği kar yağışı ünlülere 'keyif' olarak yansıdı. İşte Instagram'da birbirinden mutlu anlarını paylaşan ünlüler ve 'kar keyfi' pozları...
Özge Borak: Üzülme dostum, ben yanındayım
Özge Borak kardan adam ile poz verdi. Oyuncu, o anları, "Kimileri için kar yeterli gelmemiş olacak ki boynu bükük kardan adam yapmışlar. Üzülme dostum, ben yanındayım..." ifadeleriyle yayınladı.
En çılgın kar pozu Pelin Akil'den... Mayoyla kara yattı
Oyuncu Pelin Akil, mayoyla kendini karlara bıraktı. O anları sosyal medyada takipçileriyle de paylaşan Akil, gönderisine, "Uzun zamandır yapmak istediğim... 'Challenge' ya da 'zatürre'..." ifadelerini not düştü.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de karın keyfini çıkardı
Geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de kar yağışı sonrası soluğu dışarda aldı. Eşiyle çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından yayınlayan Şefkatli, gözleri kapalı çıkan eşine "Ben senin gözün olurum." diyerek espri yaptı.