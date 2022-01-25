Bugün itibariyle başladı Dinçer Güner uyardı: Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları...
Astrolog Dinçer Güner ve Hande Kazanova burç geçişiyle ilgili 12 burca yönelik herkesi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda burç geçişinin 6 Mart tarihine kadar süreceğinden bahsederek önemli uyarılarda bulundu.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
İyi bilmemiz gerekiyor: Bugün itibari ile mücadele ve savaşmayı temsil eden Mars Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 6 Marta kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle marsı akabinde de Oğlak burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Mars kısaca güç kullanma, hareke geçebilme, atılganlık, insiyatifi ele alma, mücadele, risk alabilen, savaşçı bir gezegendir.
Malefik yani kötücül: Gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdaheleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder.
Neleri sembolize eder: Oğlak burcu ise astrolojide şunlarla sembolize edilir; Hükümetler, İnşaat sektörü, düzen ve sistem kurmak, toplumsal prestij, sağlıkta dişler /kemikler, yaptırım gücünü elinde tutan kişiler, yargıçlar, iktidar partisi, genel kurmay başkanı, komutanlar, mühendisler, anıtlar müzeler, tarihi eser yerler, tarihi eserler, eski yapılar, eski binalar, köklü kurumsal firmalar sembolizmi arasında yer alır.