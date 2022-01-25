Bugün itibariyle başladı Dinçer Güner uyardı: Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları...

İyi bilmemiz gerekiyor: Bugün itibari ile mücadele ve savaşmayı temsil eden Mars Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 6 Marta kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle marsı akabinde de Oğlak burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Mars kısaca güç kullanma, hareke geçebilme, atılganlık, insiyatifi ele alma, mücadele, risk alabilen, savaşçı bir gezegendir.