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Valilik kararı duyurdu! 15.30'dan itibaren izin verildi

Valilik kararı duyurdu! 15.30'dan itibaren izin verildi

KONYA Valiliği, devam eden kar dolayısıyla, saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini bildirdi.

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Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürürken Konya Valiliği'nden flaş bir açıklama yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır."

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