Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi insan biraz utanır

İstanbul'da karla mücadelenin verildiği saatlerde Sarıyer'de balıkçı restoranına gittiği iddia edilen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul'un belediye başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır." dedi.

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İstanbul'da karla mücadelede İBB'ye yönelik eleştiriler birbiri ardına geliyor. Araçlar yollarda kaldı binlerce insan mahsur kaldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o saatlerde Sarıyer'de balıkçı restoranına gittiği iddia edildi. Restoran pozu sosyal medyada dolaştı.

Murat Ongun: Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı

İBB Sözcüsü Murat Ongun fotoğraf eleştirilerine yanıt verdi. Murat Ongun twitter hesabından "İstanbul’da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar “trol” ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı' diye yazdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde konuştu.

"Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz"

Varank, İmamoğlu'nun balıkçı restoranındaki fotoğrafını gündeme getirerek, şunları söyledi:

"Hizmet yapmamız engelleniyor diyerek sürekli bahane üretiyorsunuz. İşte dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlarda izlediniz. Milyonlarca İstanbullu şehrin göbeğinde en işlek yerlerde mahsur kaldı. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz koordinasyonla işin başında durarak yapılır.

"Gerçekten bunu yapmaya utanır"

İnsan biraz utanır gerçekten ben bir görüntüye hayret ettim. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor. İstanbul'un belediye başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır.

Karla mücadele nasıl yapılır hep beraber biz bunları daha önce yaşadık. Nasıl bu mücadeleyi nasıl başardık, şimdiki arkadaşlara tavsiyem geçmişte neler yapılmış gitsin onlara baksınlar, kendilerini karla mücadelede kendilerini biraz geliştirsinler. Ama bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı daha çok seviyorlar.

Biz dediğim gibi bakanlarımızla valilelerimizle ekiplerimizle sahadayız. İstanbullunun daha fazla mağdur olmaması için bu süreçte elimizden gelen gayreti göstereceğiz.