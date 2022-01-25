Yatak odasına komşudan gelen sesler isyan ettirdi! Mahkemeden şaşırtan karar

İTALYA'nın en yetkili mahkemesi; işkence, kölelik ve zorla aç bırakma gibi insan hakları ihlallerinin yanına bir yenisini ekledi; gece komşunuzun tuvaletin sifonunu çekerek ses yapması.

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La Spezia'da bir dairede yaşayan çiftin, geceleri sifonu çekerek "dayanılmaz sesler çıkarmasından" şikayetçi olmasıyla başlayan yasal mücadele, ülkenin yüksek mahkemesinde son buldu. Times of London'ın haberine göre çift, ilk başvuruları reddedilince konuyu Cenova temyiz mahkemesine taşıdı. Mahkeme, komşu dairede yaşayan dört kardeşin sifonu, çiftin odasında yatağının olduğu ince duvarın arkasına kurduğunu tespit etti.



Temyiz mahkemesi, geceleri sıkça çekilen sifon yüzünden uyuyamayan çiftin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından tanınan günlük faaliyetlerini özgürce gerçekleştirme hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı. Dört kardeş, kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı, ancak burada da hakimler temyiz mahkemesinin kararına destek verdi. Dört kardeş, çifte 10 bin 760 dolar tazminat ödeyecek.