BIST 1.922
DOLAR 13,53
EURO 15,25
ALTIN 800,32
HABER /  GÜNCEL

AİHM'den Türkiye'ye Deniz Yücel için tazminat cezası

AİHM'den Türkiye'ye Deniz Yücel için tazminat cezası

AİHM, Deniz Yücel'in tutukluluğu konusunda yapılan başvuruda Türkiye'nin AİHS'nin 'özgürlük ve güvenlik' ile 'ifade özgürlüğü' maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, Türkiye'yi tazminata mahkum etti.

Abone ol

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Alman gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de tutukluluğuna ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.

AİHM, Deniz Yücel'in bir yıl gözaltında tutulması ile Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beşinci maddesinde düzenlenen, 'özgürlük ve güvenlik' ile onuncu maddesinde düzenlenen "ifade özgürlüğü" maddelerini ihlal ettiğine hükmetti ve Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Türkiye'nin Yücel'e 12 bin 300 euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı. Kararda tarafların üç ay içerisinde karara itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi.
DW'nin haberine göre, kararı değerlendiren Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, "Nihayet başvurumuz eksik ve geç de olsa sonuçlandı. Mahkeme Deniz Yücel'in tutukluluğunun ve hakkındaki delillerinin hukuksuzluğunu tespit etti. Tutuklamanın siyasi saiklerle yapıldığı iddiamızı ise kabul etmedi"dedi.

AİHM, AİHS’nin 5. madde 4. fıkrası bağlamında ise ihlal tespit etmedi. Mahkeme, Yücel ve avukatları soruşturma dosyasına erişim sağlayamasa da dosya hakkında Yücel’in tutukluluğuna itiraz etmeye yetecek kadar bilgi sahibi olduklarına hükmetti.

Kararı değerlendiren Yücel'in avukatı Veysel Ok ise siyasi saiklerle yürütülen bir davada 18. madde ihlali çıkmamasıyla eksik olduğunu belirterek: "Hukuksal mücadelemiz sürecek. 18. madde ihlali iddiamızı Büyük Daireye götüreceğiz" dedi. AİHS’nin 18’inci maddesi, haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması hükmünü düzenliyor.

Yücel’den açıklama
AİHM’e yaklaşık beş yıl önce başvuruda bulunan Deniz Yücel, Twitter hesabından kararla ilgili yaptığı açıklamada kararın memnun edici olduğunu belirtti. Ancak Yücel, mahkemenin işkence yasağı ihlali görmemesini eleştirdi. Yücel, "Öte yandan mahkemenin dokuz ay boyunca Silivri’de tecrit altında tutulmama, üç gün fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalmama ve bu uygulamanın siyasi talimatlar doğrultusunda gerçekleşmesine rağmen işkence kararı vermemesi üzücü" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün marketler kaça kadar açık A101 market kaçta kapanıyor?
Bugün marketler kaça kadar açık A101 market kaçta kapanıyor?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Aile hekimlerinden flaş eylem kararı! MHRS randevusu gidenler dikkat
Aile hekimlerinden flaş eylem kararı! MHRS randevusu gidenler dikkat
Yatak odasına komşudan gelen sesler isyan ettirdi! Mahkemeden şaşırtan karar
Yatak odasına komşudan gelen sesler isyan ettirdi! Mahkemeden şaşırtan karar
CHP'li iş adamı 15 yaşındaki kızı taciz etti: Mastürbasyonlu +18 içerikleri rezalet
CHP'li iş adamı 15 yaşındaki kızı taciz etti: Mastürbasyonlu +18 içerikleri rezalet
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar için açıklama
Polis maaş farkı ödemesi 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
Polis maaş farkı ödemesi 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
İstanbul’daki kar, onu en acılı gününde yakaladı: Mahsur kaldık, bekliyoruz
İstanbul’daki kar, onu en acılı gününde yakaladı: Mahsur kaldık, bekliyoruz
Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi insan biraz utanır
Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi insan biraz utanır
AKOM'dan son dakika açıklama! İstanbullular 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor
AKOM'dan son dakika açıklama! İstanbullular 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor