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İstanbul'da kapalı yollar için son durum açıklaması

İstanbul'da kapalı yollar için son durum açıklaması

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kapalı kalan yollarda çalışmalar tamamlandı. Bakan Adil Karaismailoğlu İstanbul'da kapalı kalan yollar için son açıklamayı yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağında kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, İstanbul'da KGM ağındaki yolların son durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır"

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