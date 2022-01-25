Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini erteledi

27 Ocak'ta Diyarbakır'a gideceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hava koşulları nedeniyle ziyaretini ertelediğini duyurdu.

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Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle, Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin; Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer" sözü tartışma yarattı

Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin Diyarbakır mitingi sorulması üzerine, "Diyarbakır’a 27’sinde gideceğim. Diyarbakırlılara buradan selam gönderiyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, demokrasi olacaksa, herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, sorularını da samimiyetle yanıtlayacağım." açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri siyasette yeni bir tartışma başlattı, HDP’nin "Olumlu, ancak yetersiz"ifadeleriyle değerlendirdiği açıklamaya İyi Parti’den sert eleştiri geldi.

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, "TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" açıklamasını yaptı.