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Burası Sibirya değil Hakkari! Sıcaklık eksi 25 derece: Binalar buz sarkıtlarıyla kaplandı

Burası Sibirya değil Hakkari! Sıcaklık eksi 25 derece: Binalar buz sarkıtlarıyla kaplandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi görmesiyle binaların dış cepheleri buzla kaplandı, çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise 5 metreyi buldu.

Burası Sibirya değil Hakkari! Sıcaklık eksi 25 derece: Binalar buz sarkıtlarıyla kaplandı

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla ilçe adeta buz kesti.

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Burası Sibirya değil Hakkari! Sıcaklık eksi 25 derece: Binalar buz sarkıtlarıyla kaplandı

Sibirya’yı andıran görüntüler oluştuğu ilçede, bina çatılarında ve dış cephelerinde oluşan buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor. 

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Burası Sibirya değil Hakkari! Sıcaklık eksi 25 derece: Binalar buz sarkıtlarıyla kaplandı

Derelerin donduğu buz sarkıtlarının uzunluğu 5 metreyi bulduğu ilçede, bina sahipleri de buzları kürek yardımıyla temizlemeye çalışıyor.

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Burası Sibirya değil Hakkari! Sıcaklık eksi 25 derece: Binalar buz sarkıtlarıyla kaplandı

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede etkili olan sis ve kar yağışı ise hava ve karayolu ulaşımını aksatıyor.

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