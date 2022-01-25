Burası Sibirya değil Hakkari! Sıcaklık eksi 25 derece: Binalar buz sarkıtlarıyla kaplandı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi görmesiyle binaların dış cepheleri buzla kaplandı, çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise 5 metreyi buldu.
Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla ilçe adeta buz kesti.
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Sibirya’yı andıran görüntüler oluştuğu ilçede, bina çatılarında ve dış cephelerinde oluşan buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor.
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Derelerin donduğu buz sarkıtlarının uzunluğu 5 metreyi bulduğu ilçede, bina sahipleri de buzları kürek yardımıyla temizlemeye çalışıyor.
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Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede etkili olan sis ve kar yağışı ise hava ve karayolu ulaşımını aksatıyor.
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