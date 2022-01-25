Rusya'da gövde gösterisi Baltık Denizi'nde geniş çaplı tatbikat

NATO'nun silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getirdiği ve Doğu Avrupa'ya ilave savaş gemisi ve uçak gönderdiği yönündeki açıklamalarının ardından Rus Baltık Filosu, 20 adet deniz aracının katılımıyla geniş çaplı tatbikat başlattı.

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Rus Baltık Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Baltık Filosu’na bağlı 20 adet savaş gemisi, bot ve destek gemisi, planlı askeri eğitim etkinlikleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere üslerinden çıkarak Baltık Denizi’nde belirlenen bölgelere gitti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Baltık Filosu gemileri, birkaç taktik gruba bölünerek anti-denizaltı, hava savunma ve anti-mayın çalışmalarını yerine getirerek savaş tatbikatını gerçekleştirecek" denildi.

Tatbikat sırasında, taktik gruplarında mayın tarama gemilerinin, küçük anti-denizaltı gemilerinin, küçük füze gemilerinin ve füze botlarının yer alacağı belirtildi.

Daha önce NATO, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında asker sayısını artırması bağlamında, silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getirdiğini, Doğu Avrupa’ya ek savaş gemi ve uçaklarını gönderdiğini açıklamıştı.