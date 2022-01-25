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Mersin'de restoranda dehşet! Birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Mersin'de restoranda dehşet! Birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Y.S., birlikte restoranda yemek yediği akrabası M.S.’yi çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye gezmeye gelen Y.S. ve akrabası M.S., yemek için restorana gitti. Yemek yedikten sonra Y.S. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine park halindeki aracından av tüfeğini alan Y.S., restorana dönüp M.S.'ye ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar M.S.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Y.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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