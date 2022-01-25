Fatih Dönmez 'en ucuz benzin Türkiye'de' deyince Kübra Par sustu denildi işte asıl diyalog

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in "Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz" açıklamasına Kübra Par'ın sessiz kaldığını söyleyip video paylaştı. Suçlamalara tepki gösteren Par, o videonun devamını yayınladı. Görüntülerde Par, Dönmez'e itiraz ediyor.

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu oldu. Bakan Dönmez'in akaryakıt fiyatlarında Avrupa mukayesesi tartışmalara neden oldu.

Bakan Dönmez, "Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz. Avrupa’da ortalama 26 lira. Türkiye’nin iki katına yakın" dedi. Dönmez: "Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz. Avrupa'da ortalama 26 lira" deyince Kübra Par, "Orada yaşayan biri 2 bin euro asgari ücret alıyorsa onun için 100 euroluk fatura bizde çok olabilir" karşılığını verdi. Bakan Dönmez ise: 'Avrupa'nın her yeri Almanya gibi değil' diye konuştu.

Yarkadaş: Gazeteci de bu sözleri boş boş dinlemiş

Gazeteci Barış Yarkadaş bu söyleşi üzerinden Kübra Par'a yüklendi. Yarkadaş sosyal medya hesabından, "Gazeteci de bu sözleri boş boş dinlemiş… Aklına “Ne ilgisi var? Bu nasıl mukayese?” demek gelmemiş.. Tabii dert gazetecilik olmayınca, normal…" paylaşımı yaptı.

Kübra Par: Verdiği kulis bilgileri yanlış çıkıyor utanma duygun varsa özür dile

Yarkadaş'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Habertürk sunucusu Kübra Par ise, "Verdiği pek çok kulis haberi yalan çıkan, kariyerini üfürme habercilik üzerine inşa eden Barış Yarkadaş’tan gazetecilik dersi alacak değilim. Önce aç programı izle, itiraz ettiğimi gör. Sonra da bir parça utanma duygun varsa özür dile!" ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş videonun yarısını aldı devamını vermedi Kübra Par itiraz ettiği görüntüleri yayınladı

Kübra Par daha sonra Yarkadaş'ın yarıda kesip verdiği videonun devamını Twitter hesabında yayınladı. Par, "Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz. Avrupa'da ortalama 26 lira Kübra Par: Orada yaşayan biri 2 bin euro asgari ücret alıyorsa onun için 100 euroluk fatura bizde çok olabilir Dönmez: Avrupa'nın her yeri Almanya gibi değil" ifadelerine yer verdi.