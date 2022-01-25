Meyve sebze fiyatlarını kar fena vurdu! TIR'lar giremedi

İstanbul kar esareti altında kalmasıyla yolcuların yanı sıra sebze meyve getiren TIR'larda yollarda kaldı. Uzun süren beklemelerde yakıt sorunu gerekli ısının korunmasına da zarar verdi. Bunun sonuncunda sebze meyvelerde fiyat patlaması yaşanabilir.

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İstanbul giriş ve çıkışlara kapatılırken, şehrin sebze-meyve ihtiyacını gideren TIR'lar da trafikte kaldı. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nden gelen kamyonlar, yolun kapalı olması nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontak kapattı. Gece boyunca dondurucu soğukta kalan sebze-meyvelerin durumu ise merak konusu oldu.

İstanbul'da sebze-meyve denilince akla gelen Bayrampaşa Hali'nde dün telaş vardı. Çünkü gece boyu yolda kalan TIR'lar öğlen saatlerinde hale giriş yaptı.

-Peki İstanbul'da gıda sevkiyatı kardan nasıl etkilendi?

-Herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşanır mı?

-Sebze-meyve fiyatlarında bir yükseliş olur mu?



Kasa kasa bozum meyveler

Haberglobal'e konuşan TIR'ların Kuzey Marmara Otobanı'nda mahsur kaldığını aktaran İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan, normalde dün akşam gelmesi gereken TIR'ların daha yeni (bugün saat 12.00) geldiğini söyledi. Dayan, "İstanbul'un ihtiyacı olan sebze-meyveyi elimizden geldiği kadarıyla tedarik etmeye çalışıyoruz. Kar nedeniyle başka bölgelerle de koordineli olarak çalışıyoruz. TIR'larımızın yolda kalmasından sebze-meyveler etkilenmiyor dersek yalan olur. Her kesimin etkilendiği gibi biz de etkileniyoruz. Her TIR'da kasa kasa bozulan meyveler çıkacaktır" dedi.

Kapalı TIR'ların dondan etkilenmediğini, brandalı olan araçlarda da don brandaları ile örtülmesi durumunda herhangi bir olumsuzluk olmayacağını dile getiren Dayan, "Malın hava almayacağı şekilde işçilik yapılırsa sebze-meyveler zarar görmeyebiliyor. Ama eğer ürünler brandanın altından hava alıyorsa, bir şekilde boşluk görürse kamyonun içindekiler zarar görebiliyor" şeklinde konuştu.

Tencereye giren bütün sebzeler...

Bu akşam gelecek olan TIR'ların da olduğunu söyleyen Dayan, "Sadece İstanbul değil, diğer illerde de kar var, her taraf etkiliyor. Akdeniz'den narenciye ürünleri portakal, mandalina, limon aklınıza gelen bütün sebzeler oradan gelir. Tencereye giren bütün sebzeler. Finike'de bile hava karlı gösteriyordu. Bunlar sera ürünleri, sera iyi ısıtılmadığı zaman ürünler etkileniyor ve yetişmesinde de sorunlar oluyor. Domates üç günde kızaracağına 13 güne çıktığı zaman İstanbul'a tedariği de zor oluyor ve ürün girişi de az oluyor" ifadelerini kullandı.